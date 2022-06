annonse

John Christian Elden er forsvarer for mannen som er siktet for å ha drept to personer i Oslo lørdag. Han påpeker at det foreløpig ikke er klarlagt noe motiv.

– Jeg er slett ikke overbevist om at det er noe motiv for handlingen. Det er ikke noe som ligger i hans forklaringer så langt som tilsier at det er noe bestemt motiv, så jeg vil advare mot å spekulere i om dette er knyttet opp mot situasjoner i Oslo eller noe annet. Det må etterforskningen vise, sier Elden til NRK.

Zaniar Matapour er siktet for å ha skutt og drept to menn utenfor London pub, der mange mennesker var samlet i forbindelse med Pride-markeringen denne uken.

42 år gamle Matapour avbrøt avhøret med politiet lørdag.

