Flere medier melder at Zaniar Matapour har hatt en relasjon til den kjente islamisten Arfan Bhatti. Bhatti la i forrige uke ut et sitat om homodrap på Facebook.

VG siterer anonyme kilder på at Matapour ble stoppet av politiet i forbindelse med en Sian-demonstrasjon på Stovner i Oslo i april. Han skal da ha sittet i en bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti (44).

Bhatti har vært en av lederskikkelsene i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Han er straffedømt flere ganger for trusler, utpressing og vold, men er også frikjent i flere saker, blant annet for terrorplanlegging.

Ifølge VG skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo-politiet være kjent med at det var kontakt mellom Matapour og Bhatti i 2015.

Også TV 2 og NRK siterer anonyme kilder på at Bhatti og Matapour har vært i kontakt.

Ukjent for Elden

John Christian Elden, som er oppnevnt som forsvarer for Zaniar Matapour, har også forsvart Arfan Bhatti i flere år.

– Jeg har forstått det slik at den episoden PST nå viser til som gjorde at de kontaktet siktede i mai, var at han deltok i en demonstrasjon mot at SIAN brant Koranen på offentlig gate, skriver Matapours forsvarer John Christian Elden i en SMS til VG.

PST sa tidligere lørdag at de i mai hadde en samtale med Matapour «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

– Jeg vet ikke hvem han da var sammen med, vi har ennå ikke mottatt noen saksdokumenter fra da Bhatti ble stanset i samme demonstrasjon, skriver Elden i SMSen.

La ut sitat som oppfordrer til drap

PST vurderer masseskytingen utenfor London pub i Oslo, som er populær blant homofile, som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Matapour har vært kjent for politiet og PST i forbindelse med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

NRK skriver at Arfan Bhatti 14. juni i år la ut et sitat på Facebook som oppfordrer til drap på homofile.

