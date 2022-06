annonse

Skribent Kjetil Rolness er ikke nådig i et nylig innlegg på Facebook, der han problematiserer at enkelte kritikere av de mer radikale elementene i Pride-aktivismen nå refses etter angrepet i Oslo natt til lørdag.

Han stiller spørsmål ved om tiden er kommet for å ta et oppgjør med fundamentalistisk islam og det homohatet som finnes der.Han slår samtidig også fast at terroristen som på åpen gate i Oslo skjøt med pistol og automatvåpen mot uskyldige, festglade mennesker, både skeive og ikke-skeive, er en ekstrem islamist som ropte «Allahu Akbar!».

– Er det nå vi skal ta et oppgjør med det ideologiske tankegodset bak ugjerningen? Og alle dem som har legitimert det ved sine borforklaringer, unnfallenhet og berøringsangst? spør Rolness.

– Nei, gode krefter på sosiale medier mobiliserer nå mot de virkelige onde aktørene: Jenny Klinge. Danby Choi. TERF-ene. Kulturkrigerne. Anti-wokerne. Man er sint og forbanna på alt annet enn jihadisme, islamisme eller den utbredte homofobien i muslimske miljøer, skriver han.

Han viser til en bloggpost fra Gunnar Roland Tjomlid, som skriver at det vi så i Oslo i natt er resultat av kampen mot «woke», samt at de som forsvarer Jordan Peterson er medansvarlige for vold.

– Dette er emo-drevet dydsposering med ødelagt moralsk kompass og langt framskreden hjernedød. Og et sørgelig symptom på tilstanden på deler av sentrum-venstresiden, skriver Rolness videre.

