Ord blir fattige. Virkelig. Det er så vanskelig å finne de riktige ordene når en så forferdelig hendelse har funnet sted, særlig når det rammer så nært og så dypt.

I dag våknet Norge opp til en helt forferdelig nyhet. To er drept og mange andre er alvorlig skadet i et helt grusomt angrep midt i Oslo, midt i vår hovedstad, ved to utesteder mange har et personlig forhold til.

Det er fortsatt en del uklarheter rundt det som har skjedd. Politiet etterforsker saken som terror. De har opplyst at mannen som skjøt er norsk statsborger, men fra Iran. Gitt gjerningssted og tidspunkt kan det se ut som et angrep som var ment å ramme homofile spesielt. Alle homofile som nå er redde må få vite at samfunnet generelt, og de aller, aller fleste av oss medborgere, står sammen med dem.

Det er nå viktig å få klarhet i hva dette var. Hvis motivet mange frykter viser seg å stemme, er det en realitetsorientering rundt hvilke holdninger som faktisk finnes hos folk som befinner seg blant oss her i Norge, og hva slags konsekvenser de holdningene kan få.

Psykisk sykdom kan ikke utelukkes. En planlagt religiøst motivert terrorhandling kan heller ikke utelukkes. Men la oss nå se hva som kommer frem i etterforskningen. Det viktige er at vi forholder oss til fakta og beskriver handlingen som det den er og ikke fra et forutbestemt narrativ.

Mange av oss kjenner noen som var på et av utestedene ved C.J. Hambros plass. Både Per på hjørnet og London er to steder mange har et forhold til, og som mange av oss kunne vært på i går.

Vi i Resett oppfordrer nå alle til å følge med, og lytte til informasjonen politiet og media offentliggjør, fremfor å spekulere for mye. Det tjener ikke til noe. Det som betyr noe er det vi faktisk vet, men også at vi får vite det vi trenger for å kunne ta de riktige grepene litt lenger frem. Å holde tilbake informasjon nå, er helt uakseptabelt. Grep må tas. Oslo er ikke så trygg som noen liker å bedyre. Vi har folk blant oss som vi ikke kan være trygge på. Og det må handles for å få kontroll, og trygge befolkningen.

Mest av alt vil vi oppfordre folk til å ta vare på hverandre. Dette er en sorgens dag, og det skal vi alle stå sammen i. Og så begynner trolig en forsterket kamp mot hat og ekstremisme.