Oslo-politiet opplyser at de etterforsker skytingen ved to utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag som terror.

– Oslo politidistrikt har satt stab i forbindelse med hendelsen. Politiet vil komme med ytterligere informasjon og innkaller til en pressekonferanse på politihuset Grønland klokka 9, skriver de i en pressemelding, ifølge NTB.

To personer er døde og flere er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Ikke avhørt

Tidligere lørdag morgen har politiet opplyst at mannen ennå ikke er avhørt.

– Vi jobber aktivt med undersøkelser og forberedelser til avhør. Mannen er undersøkt av teknikere. Det er standard prosedyre i forbindelse med sporsikring, sier krimleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge NRK og VG er mannen kjent for politiet fra tidligere.

Politiet tror det bare var én gjerningsperson. Natt til lørdag gikk politiet til aksjon mot adresser knyttet til mannen for å se etter et mulig motiv for hendelsen, blant annet mannens bolig.

Skyting ved utesteder

Skytingen startet i 1.15-tida da mannen ankom til utestedet Per utenfor Oslo tinghus. Der tok han ut et våpen fra en bag og begynte å skyte, ifølge vitner.

Politiet bekrefter at to personer ble drept på utestedet. Politiet bekrefter også til NTB at det trolig var der skytingen startet.

Det er flere åsteder, ifølge politiet, og et stort område er sperret av. I morgentimene lørdag var de grundige tekniske undersøkelsen godt i gang. Det er satt opp en rekke markører for å markere funn og lignende.