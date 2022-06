annonse

annonse

Greta Thunberg dukket uannonsert opp med klima-advarsel på Glastonbury-festivalen i helgen og holdt en følelsesladet appell foran et lydhørt publikum.

Klimaaktivist Greta Thunberg ba festivalgjengere ta ansvar og kjempe for folk og natur da hun dukket opp på scenen på Glastonbury-festivalen i England.

– Vi befinner oss i begynnelsen av en klima- og økologikrise. De ømtålig balanserte naturlige mønstrene og kretsløpene som er en avgjørende del av systemene som opprettholder livet på jorda slik vi kjenner det, brytes ned. Konsekvensene kan bli katastrofale, sa Thunberg foran tusenvis av mennesker på Pyramid Stage.

annonse

Har fortsatt tro på at verden velger bærekraftig

19-åringens opptreden var ikke forhåndsannonsert, men i kjent stil gikk Sveriges mest kjente klimaaktivist hardt ut mot verdensledere hun mener gjør nok for klimaet.

– Vi bør kjempe for folk og natur, men i stedet må vi kjempe mot dem som er ute etter å ødelegge det, sa Thunberg fra scenen, men var samtidig klar på at hun fortsatt tror det er håp om at verden velger en bærekraftig vei fremover slik at det blir en en fremtid for alle.

– Men krisen vil fortsette til vi klarer å stanse den konstante ødeleggelsen av systemene som holder oss i live, til vi prioriterer menneskene fremfor profitt og grådighet, fremholdt hun.

annonse

– I dag får våre ledere lov til å si en ting, og samtidig gjøre det stikk motsatte

Thunberg sa videre at grunnleggende endringer i levemåten vår må til om vi skal nå målene i Parisavtalen. Hun beskyldte også verdens ledere for å være travelt opptatt med å skape smutthull i regelverket til fordel for industrier som ødelegger miljøet.

– I dag får våre ledere lov til å si en ting, og samtidig gjøre det stikk motsatte. De skryter av å være klimaledere mens de samtidig bygger ut sine lands infrastruktur for fossilt drivstoff. Ikkke la dem dra oss enda en tomme nærmere avgrunnen, ikke en eneste tomme. Akkurat her, og akkurat nå er hvor vi sier stopp, sa hun til tusener av publikummere som lyttet klimaaktivistens appell.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT