Både Brigid Alliance og andre organisasjoner, samt demokratiske politikere og myndighetene i delstater blant annet langs vestkysten og nordøst i USA, trapper opp forberedelsene i påvente av en strøm av pasienter fra rundt 20 stater der abort blir forbudt.

Brigid Alliance er i gang med å hente inn flere ansatte og trappe opp pengeinnsamlingen for å takle det de tror kan bli en tidobling av pasienter. Også abortklinikker i de liberale delstatene forbereder seg på økt tilstrømming.

Frykter tiltale

Grupper som hittil har hjulpet kvinner i stater der abort nå blir forbudt, som i Texas, må trolig stenge. I henhold til loven i Texas kan den som bidrar til abort, som leger og sykepleiere, dømmes til mange år i fengsel.

I andre stater, der medhjelpere ikke kan tiltales, organiseres det nettverk for å kjøre kvinner som trenger abort, til nabostater der det er tillatt.

Etter at høyesterett fredag opphevet Roe vs. Wade, som siden 1973 ga kvinner rett til abort i USA, har kvinner som ønsker abort i delstater der det blir forbudt, valget mellom å fortsette svangerskapet, ta ulovlig og potensielt farlig abort, få tak i abortpiller eller reise til en annen stat der abort fortsatt er lovlig.

Men mange av dem som trenger abort i de konservative delstatene, hører til minoriteter eller er fattige, og har ikke råd til å reise ut av staten, og heller ikke til å betale for en abort på en privat abortklinikk i en annen stat.

Også Mexico stiller opp

Til og med i Mexico, der abort nylig er blitt lovlig, stiller abortorganisasjoner opp for amerikanske kvinner som ønsker abort.

Nettverket Colectiva Bloodys i Tijuana har allerede hjulpet hundrevis av amerikanske kvinner eller latina-kvinner i USA, enten på abortklinikker i Mexico eller ved å sende abortmedisin i posten.

– Per mai har vi hjulpet 200 kvinner som kom over grensa, og vi har sendt 1,000 sett med medisiner. Vi ventet aldri at det skulle bli så mange, sier Veronica Cruz i Las Libres, en av gruppene i nettverket.

Mange kommer til Mexico ikke bare fordi abort blir forbudt i deres stater, men også fordi selv i stater der abort er lovlig, kan en abort fort koste 1.000 dollar. I Mexico er både inngrep og medisiner gratis.

Guvernører lover fristed

De demokratiske guvernørene i California, Oregon og Washington på vestkysten sendte etter høyesterettskjennelsen ut en felles video der de lover at deres delstater skal være steder der reproduktive helsetjenester vil være tilgjengelig og beskyttet for alle.

– Uansett hvem du er, eller hvor du kommer fra, Oregon kommer ikke til å vende ryggen til noen som trenger helsetjenester, sier Oregons guvernør Kathy Brown.

Guvernørene lover også å skjerme kvinner mot politietterforskning og etterlysninger fra andre stater der abort blir en forbrytelse og enten kvinnen eller legen som utfører en abort, kan stilles for retten.

New York alltid åpen

På den andre kanten av landet sa guvernør Kathy Hochul at New York alltid vil være et fristed for dem som søker tilgang til aborttjenester.

– Alle som passerer gjennom våre tunnelbaner, bussterminaler, flyplasser og kjøpesentre skal vite at abort fortsatt er trygt, lovlig og tilgjengelig i New York, sa hun.

Ikke bare delstater langs vest- og østkysten blir fristeder. En stat som Illinois midt i landet, med storbyen Chicago, blir liggende omgitt av stater der abort kan bli forbudt, og må derfor forvente enorm tilstrømming av abortsøkende kvinner.

En rekke bedrifter, blant dem Starbucks, Netflix og Disney, gjorde det klart at de vil betale for reiser og aborttjenester for ansatte i delstater der abort blir forbudt.

I tråd med Bidens løfte

Alle tiltakene og reaksjonene er i tråd med president Joe Bidens løfte fredag om å kjempe for at kvinner skal ha tilgang til lovlig abort, selv etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade og et 20-tall delstater innfører forbud.

– La det være klart. Liv og helse er i fare for kvinner over hele nasjonen, sa han og la til at høyesterett har gjort noe de aldri før har gjort, nemlig uttrykkelig å fjerne en grunnlovsrettighet som er fundamental for så mange amerikanere.

Siden USA nå blir et lappverk av forskjellige lover om abort fra stat til stat, gjorde Biden det klart at kjennelsen ikke skal hindre noen i å reise til en annen stat for å ta abort.

Rett til å reise

– Kvinner skal fortsette å ha frihet til å reise trygt til en annen stat for å få de helsetjenestene de trenger, og min administrasjon skal forsvare den retten, sa han.

Både Det hvite hus og justisdepartementet gjør det klart at de nå skal se etter enhver tilgjengelig metode for å svekke effekten av kjennelsen så mye som mulig.

Men ingen konkrete tiltak ble kunngjort fredag, og Biden erkjente at han har få muligheter utover å oppfordre folk på det sterkeste til å stemme på demokratiske kandidater ved mellomvalget i november.

Protester over hele USA

I en lang rekke byer over hele USA samlet rasende kvinner seg fredag til protest mot kjennelsen, og lørdag fortsatte protestene, fra Los Angeles til Fort Worth i Texas, og fra Oklahoma City til Indiana og Kentucky.

I Washington strømmet tusener av mennesker lørdag igjen til den staselige høyesterettsbygningen over gata fra Kongressen for å vise sin motstand, etter at de hadde demonstrert til langt på kveld fredag.

Like ved hadde en mindre gruppe abortmotstandere samlet seg med plakater med tekster som «Framtiden er mot abort» og «Opphev Roe vs. Wade».

Abort allerede innført

Åtte stater gjorde forbud de hadde forberedt, gjeldende allerede fra fredag, mens et titall andre innfører forbudet i ukene og månedene som kommer.

Missouri var den første, og i Alabama stengte alle de tre gjenværende abortklinikkene da forbudet trådte i kraft.

I enkelte av de rundt 20 statene som får forbud, blir det flere unntak, særlig om morens liv er i fare. Men i noen blir det ikke unntak verken for svangerskap som følge av voldtekt eller incest, eller hvis fosteret ikke er levedyktig.