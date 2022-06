– Vi mottok melding i morgentimene i dag og etterforsker nå omstendighetene rundt hendelsen. Vi ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å spekulere, sier han.

Ifølge avisen The Mirror skal opptil 22 personer ha blitt forgiftet og kropper lå strødd over bordene inne på nattklubben Enyobeni Tavern.

Bilder fra hendelsen ikke egnet for publisering

Tallene over antall døde varier relativt sterkt, for ifølge lokale medier har nesten to dusin mennesker blitt funnet døde.

Vitner forteller at desperate familiemedlemmer og foreldre sto utenfor og prøvde å komme seg inn, mens de ropte opp navnene på sine kjære.

Den sørafrikanske nyhetstjenesten Dispatch Live hevdet at en reporter var på den grusomme scenen, men sa at bildene ikke var egnet for publisering.

Dødsårsaken er angivelig ukjent, men spekulasjoner på tavernaen har antydet at menneskene kan ha blitt utsatt for et slags giftig stoff, som en gasslekkasje.