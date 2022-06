annonse

Sannheten må frem.

Vi vet ennå ikke helt sikkert at Zaniar Matapour var motivet av homofobi da han gikk til angrep på det skeive miljøet i Oslo. Det var ikke bare London Pub som var i skuddlinjen, så her er det viktig å avvente mer informasjon. Men at homohat var en del av motivasjonen vil ikke overraske.

Muslimhat og stempling av alle personer med muslimsk tro, bakgrunn eller muslimsklingende navn er naturligvis noe Resett tar sterkt avstand fra. Det er viktig å opprettholde et tydelig skille, og markere grenser. Også muslimer har vært utsatt for terror i Norge. Og det er naturligvis også muslimer som støtter skeives rett til å være skeive. Dette er en viktig presisering.

Men vi må tørre å snakke sant om islams problemer, og hvordan de problemene nå er blitt våre på grunn av høy innvandring. Det er klart det er riktig som Støre sier, at det kun er gjerningsmannen som er ansvarlig for selve angrepet. Men holdningene som kan ha ledet til angrepet, holdningene til skeive, de må tas tak i, og der må muslimske miljøer gjøre en bedre jobb, uansett om angrepet viser seg å være motivert av homofobi eller ikke.

Livsfarlig å krenke islam

Det er rett og slett livsfarlig å krenke det fundamentalistiske islam. Og du trenger ikke være islamkritiker, satiriker eller kariktaturtegner for å regnes blant de som krenker bokstavtro islam. Det holder å være skeiv, frigjort kvinne eller ikke-troende. Det holder å vise kjærlighet, hud og hår.

Det er naturligvis ikke bare i islam det finnes homofobi. Vi har sett hvordan høyreekstreme bevegelser marsjerer gatelangs med paroler som «Stopp homolobbyen» og lignende. Også i en del kristne miljøer er homofobien påtagelig og svært kritikkverdig. Men vi kan nå ikke lenger gjemme oss for det faktum at islam som verdensreligion er helt i særklasse.

Det vil ikke være overraskende om det blir bekreftet at skytteren var en islamist som målrettet gikk inn for å drepe, skade og ramme de skeive. Vi ser svært alvorlig homofobi overalt i islamske land.

De straffer homofili, noen steder med pisking og fengsel. Andre steder med henrettelse. Slikt kommer ikke fra løse luften. Det er sterke kulturelle, ideologiske og religiøse strukturer som ligger bak. Og det er idéer som nå er blitt vårt problem, på grunn av en innvandring som har vært altfor slapt moderert, både i Norge og andre europeiske land. Dette kommer i tillegg til utfordringer med høyreekstremisme, og ytterliggående Antifa-gærninger.

Skal vi lære noe?

Nå er det lett å uttrykke sympati, snakke om samling og fellesskap. Dette er viktige ting. Og vi bør også ta vare på hverandre og vise empati med de rammede, traumatiserte og pårørende. Men hva skjer videre? Kommer vi til å fortsette i den samme naive tralten? Skal vi kanskje lære noe av det, slik at ordene vi nå bruker faktisk får en betydning? Eller skal vi fortsette å stigmatisere de som våger å kritisere islamske miljøer for deres homofobi, og snakke pent om mangfold og toleranse når noe tilsvarende skjer igjen? For hvis vi ikke endrer oss, hvis vi ikke skjønner årsak og konsekvens, så vil det skje igjen. Oftere og oftere.

Norge har hatt flere terrorangrep. Høyreekstrem terror har rammet oss før, og den har rammet oss hardt. Men i Europa har den islamistiske terroren vært stadig tilbakevendende. Nå ble vi rammet. Et islamistisk angrep på vår nasjon, våre frihetsverdier og våre skeive landsmenn. Det er det som har skjedd.

Sannheten skal frem. Og noen av oss skal i alle fall ikke vike unna for å stille de vanskelige spørsmålene.

