Sommer, sol og festivalpass gir ikke bare kortvarig glede.

Forskere mener å ha funnet bevis for at gruppefølelsen folk får etter å ha vært på musikkfestivaler henger igjen lenge etter festivalens slutt.

Et forskerteam fra Yale University i USA, som har studert folks opplevelser og sosiale oppførsel, både der og da, og seks måneder etter festivalen, fant at flertallet av de spurte festivalgjengerne rapporterte om transformative (opplevelser som fører til en varig endring hos mennesket) opplevelser – både under og etter festivalen.

Undersøkelsen viste at festivalgjengerne følte seg mer knyttet til menneskeheten og ble mer villige til å hjelpe fremmede, ifølge en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Festivaldeltagerne følte seg radikalt forandret

Forskerteamet gjennomførte feltstudiene med i overkant av 1.200 mennesker på større festivaler som Burning Man, Burning Nest og Latitude i USA og Storbritannia.

Nettstedet forskning.no skriver at forskerne satte opp stands på festivalene for å gjennomføre undersøkelsen og at det deretter inviterte forbipasserende til å spille «et spill for vitenskapen». De som takket ja til å delta, ble spurt om opplevelsene på festivalene, om viljen til å dele ressurser med venner og fremmede, om empati og solidaritet. Ifølge artikkelen i forskning.no skal 63 prosent av deltakerne ha rapportert om at de hadde transformative opplevelser knyttet til festivalene.

Ifølge en artikkel på nettstedet var opplevelsene var så dype at festivaldeltagerne følte seg radikalt forandret og mer sosialt knyttet til alle mennesker. For hver dag som gikk på festivalene, ble deltakernes krets for sjenerøsitet utvidet. Fra familie og venner til fremmede mennesker. Det viste seg også at de transformative opplevelsene var mer intense blant de 28 prosent av deltakerne som oppga at de hadde tatt psykedeliske stoffer.

Etter seks måneder tok forskerne igjen kontakt med deltakerne og det viste seg da at de transformative opplevelsene og deres prososiale atferd – sosial atferd som er positiv, konstruktiv og hjelpende – fortsatt var tilstede.

– Jeg tror det ville vært en bedre verden

Aksel Tjora, som er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, som uttaler seg i artikkelen, sier at denne forskningen viser at det gir en vedvarende effekt å reise på festival.

Professoren mener denne typen forskning er viktig og legger til:

– En kan ha et ønske om å utvikle samfunn der solidaritet mellom kjente og ukjente er en viktig verdi. Denne typen forskning viser at festivaler og kulturelle arrangementer bidrar til å opprettholde graden av solidaritet, sjenerøsitet og tillit i samfunnet.

Tjora har tidligere blitt spurt om en kan bli et bedre menneske av å gå på festival og svarte da:

– Det mener jeg. Og jeg tenker at denne studien bekrefter det. Hvis det å være et godt menneske går ut på å ha en prososial atferd, sier han.

På spørsmål fra forskning.no om hvordan han tror verden hadde vært hvis alle hadde en årlig festivalopplevelse, svarer professoren:

– Jeg tror det ville vært en bedre verden. Skal en følge opp disse funnene, kunne en forsøke med festivalopplevelser på blå resept. Da kunne en fått med mennesker uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn.

Referanser:

Aksel Tjora mfl.: Musikkfestivalens kollektive effervesens. Tidsskrift for samfunnsforskning, 2017. Doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2017-01-03

Daniel A. Yudkin m.fl.: Prosocial correlates of transformative experiences at secular multi-day mass gatherings. Nature Communications, 2022. Doi.org/10.1038/s41467-022-29600-1

