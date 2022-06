AFPs reporter på stedet sier at det er et boligkompleks nær sentrum som er truffet, at det er oppstått brann og at en tjukk sky av grå røyk stiger opp fra bygningen.

Situasjonen har vært relativt rolig i Kyiv siden russerne trakk seg ut av områdene rundt byen i slutten av mars, og mange sivile ukrainere som flyktet da krigen startet, har vendt hjem igjen.

Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste nyhetene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 26. juni.

Fire eksplosjoner er hørt i sentrale deler av Kyiv søndag morgen, og bilder viser røyk som stiger til værs. Ambulanser og redningsmannskaper er på vei til Sjevtsjenkivskyj-distriktet i Kyiv etter eksplosjonene, melder borgermester Vitalij Klitsjko, ifølge Reuters.

Sivile evakueres fra Azot-fabrikken, og russiske invasjonsstyrker okkuperer nå hele Sievjerodonetsk ved frontlinjen i Øst-Ukraina, ifølge ordføreren i byen. – Byen er nå under full russisk okkupasjon, sier Sievjerodonetsks ordfører Oleksandr Strjuk til nasjonalt fjernsyn lørdag.

En talsperson for separatistene, Andrej Marosjko, sier til det russiske nyhetsbyrået Interfax at russiske styrker og separatister har gått inn i Lysytsjansk, som er nabobyen til Sievjerodonetsk. Han sier det pågår gatekamper i sentrum av byen. Ukrainske kilder har ikke kommentert.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i sin tale lørdag at alle ukrainske byer som nå er okkupert av Russland, skal gjenerobres. Han nevnte spesifikt Sievjerodonetsk, Donetsk, Luhansk, Melitopol og Mariupol. – Alle andre byer som midlertidig er under russisk kontroll, skal bli ukrainske igjen, lovte han.

Russland vil i løpet av de neste månedene levere raketter som kan utstyres med atomstridshoder, til nabolandet Belarus, ifølge president Vladimir Putin. Løftet ble avgitt da Putin tok imot Belarus’ leder Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg lørdag.