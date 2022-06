annonse

Johannes Høsflot Klæbo (25) er i gang med oppkjøringen til årets sesong med VM i Planica som høydepunktet, men er enda mer opptatt av å komme i form til VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Det blir viktig det som skjer i vinter, men ingenting slår det som kommer i Trondheim i 2025. Det er jo det største man kan være med på som trønder og som norsk løper, sier han til NTB.

Det er gått 28 år siden sist Trondheim var VM-vert for de nordiske grener, men om 950 dager braker det løs i hjembyen hans igjen, og da vil Klæbo være i toppform.

– Aldersmessig skal jeg potensielt ha en ganske god peak (formtopp) i 2025. Det er selvfølgelig målet mitt, og det er det som går i hodet mitt og som jeg tenker mest på.

– Dette blir min sjanse, og den må jeg bare gripe

Sist Norge var arrangør av ski-VM var i Oslo i 2011. Den skifesten ga Petter Northug og Therese Johaug flere uforglemmelige minner og slike vil også Klæbo gjerne sikre seg.

– Dette blir min sjanse, og den må jeg bare gripe. Jeg må sørge for å gjøre ting riktig fram til 2025, påpeker han.

Tidligere toppløper Martin Johnsrud Sundby har spådd at Klæbo satser utenfor skiforbundets regi før 2025, men enn så lenge er han på innsiden.

Bryter med landslaget?

Å bryte med landslaget er ikke et helt ukjent fenomen i Norge. Northug gikk over til et privatlag i 2013 og drev for seg selv i fem år. Klæbo utelukker ikke at han prøver det samme.

– Jeg gjør alltid vurderinger basert på hva jeg mener gjør meg til en best mulig skiløper. Langrenn er en individuell idrett, og det er det jeg går ut ifra. Sånn som ting er nå, mener jeg at jeg blir en bedre skiløper av å være her, sier Klæbo til NTB.

