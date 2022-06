– Siktedes bakgrunn og bekjentskaper er en viktig del av etterforskningen. En annen viktig del er å avklare om siktede kan ha samarbeidet med andre om skytingen i Oslo, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Brukte en halvtime på å forsøke å overtale siktede til å la seg avhøre

Forsvarsadvokat Jon Christian Elden forteller at politiet brukte en halvtime på å overtale hans klient til å la seg avhøre i dag. Ifølge Elden er den siktede redd for at politiet vil manipulere avhøret.

– Politiet insisterer på å ta opp avhøret. Min klient nekter å godta dette, så lenge det ikke sendes offentlig i sin helhet, sier han.

– Jeg ser på det som en fordel at han lar seg avhøre, men det er opp til ham å avgjøre, sier Elden til TV 2.

Politiet: ingen av de sårede har livstruende skader

Elden gjentar at det er viktig å være varsom med spekulasjoner om motivet på et så tidlig stadium. Han sier at han foreløpig ikke har fått noe ut av sin klient om årsaken til handlingene.

Flere av de andre fornærmede i saken som har vært innlagt på sykehus er nå utskrevet og ingen av de fornærmede har livstruende skader, skriver Oslo-politiet.

Politiet har opprettet egne grupper som vil gå gjennom video, vitneavhør, avhør av siktede, digitale spor, åsteder og kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet har uttalt at mannen har koblinger til et islamistisk miljø og at han har vært på radaren til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).