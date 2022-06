annonse

USAs president Joe Biden krever at amerikanske bensinstasjoner senker prisene for å få kontroll på de galopperende drivstoffprisene som forarger amerikanerne denne sommeren.

Under en tale til det amerikanske folket onsdag, snakket den amerikanske presidenten om de rekordhøye drivstoffprisene som har bitt seg fast ved pumpene under hans administrasjon.

Biden skyldte på en eksepsjonell situasjon gitt krigen i Ukraina, og anmodet amerikanske bensinstasjoner om å ta ansvar for å få kontroll på prisene:

– For selskapene som driver bensinstasjoner og setter disse prisene ved pumpen, er dette en tid med krig, global fare, Ukraina, sa han, før han kom med følgende oppfordring:

– Dette er ikke normale tider. Få ned prisen som dere tar ved pumpen ved å reflektere kostnadene som dere betaler for produktet. Gjør det nå. Gjør det i dag!

Biden viste til at prisen på olje har falt litt over den siste tiden, og forarget seg over at prisen på drivstoff ikke har fulgt etter.

– Noen har ikke redusert prisene i det hele tatt, klagde han.

Andre tiltak

Biden har bedt den amerikanske kongressen om å vedta en «føderal ferie på avgifter på drivstoff», og har oppfordret de amerikanske delstatene om å gjøre det samme. Han mener at slike tiltak vil kunne bidra til å redusere prisene.

– Jeg gjør min del. Jeg vil at kongressen, statene, industrien også skal gjøre sin del, sa han.

Ukraina

I talen ga Biden i stor grad Russlands president Vladimir Putin skylden for de høye drivstoffkostnadene i USA. Presidenten hevdet blant annet at de høye kostnadene for drivstoff var prisen for å forsvare demokratiet i Ukraina.

Prisene på drivstoff i USA begynte å stige betydelig en god stund før Putin beordret Russlands invasjon av Ukraina.

