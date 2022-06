annonse

Minst 216 flyvninger kanselleres i dag.

Det skriver VG. Ifølge opplysninger avisen har samlet inn, ble 199 avganger innstilt i går. I dag har minst 216 flyvninger blitt kansellert, flesteparten hos Widerøe, som sier at det er stor sannsynlighet for at alle mandagens flyvninger kanselleres.

SAS har innstilt til sammen 16 innenriks- og utenriksavganger, men de er ikke relatert til den pågående konflikten. Foreløbig har ikke SAS kansellert noen flyvninger som følge av streiken, noe som hovedsakelig skyldes innfasing av nye Airbus-fly som krever mindre vedlikehold enn Boeing-flyene de erstatter.

Men nå kan situasjonen raskt endre seg, ifølge selskapets norske pressesjef Tonje Sund.

– Det begynner å bli krevende, og vi ser at det kan komme kanselleringer. Det skjer uforutsette ting i en operativ flyhverdag, og etter hvert som tiden går, så kan det komme kanselleringer. Kommer det en uforutsett hendelse nå, så vil det fort få konsekvenser, sier hun til NTB.

Norwegian hadde tre kanselleringer i går og har så langt kansellert to avganger i dag. Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken, da de ikke har ansatte som er organisert i NFO.

Klare til å forhandle

Natt til søndag ble konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) trappet opp med lockout. 450 flyteknikere nektes å gå på jobb. Nå varsler flyteknikerne en ny skisse til løsning.

– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, skriver organisasjonssekretær Arne Persson Normann i NFO i en pressemelding.

NHO Luftfart sier de står klare til å forhandle.

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle, svarer NHO Luftfarts sjef Torbjørn Lothe i en pressemelding.

