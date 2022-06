annonse

Oslo-politiet råder arrangørene til å droppe kveldens planlagte pride-markering på Rådhusplassen klokken 19.30 fordi de ikke har kontroll over trusselbildet. Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær», ifølge PST.

Arrangørene bak den planlagte pride-markeringen på Rådhusplassen i Oslo klokken 19.30 i kveld, har besluttet å avlyse arrangementet, opplyser de i en pressemelding i kveld.

Politiet anbefalte på en pressekonferanse at dagens pride-arrangement i Oslo avslyses på grunn av den uavklarte trusselsituasjonen.

Til Aftenposten opplyser politiet at årsaken til at de anbefaler å ikke avholde markeringen, er at det opprinnelig var skissert et mindre arrangement enn det som nå ligger til grunn for vurderingen.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten. Derfor anbefaler vi at det ikke blir gjennomført, sa Martin Strand, stabssjef ved politiet i Oslo på en pressekonferanse i ettermiddag.

Ifølge politiet ble de kjent med arrangementet først i går kveld, men da ble de fortalt at det skulle være et mindre arrangement.

Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær»

– Så ser vi at det blir flere og flere som melder seg på. Vi vet at dette kan bli stort, og så lenge vi har en så uavklart trusselsituasjon kan vi ikke anbefale at det gjennomføres.

– Det trusselbildet vi står overfor får vi ikke gjort noe med, og derfor kan vi ikke anbefale å gjennomføre. Hadde vi hatt kontroll på trusselbildet, hadde det vært greit å gjennomføre.

Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær», ifølge PST.

Frykten er at det kan komme nye angrep fordi situasjonen er uavklart og politiet ikke kan love at det er trygt i Oslos gater.

– Dette er en selvstendig vurdering som vi har gjort ut fra opplysningene vi sitter med, og trusselvurderingen til PST. Så skjønner sikkert folk at politiet og PST sitter på opplysninger som vi ikke kan gå ut med på det nåværende tidspunkt, sier Strand.

Byrådsleder Raymond Johansen ber folk følge politiets råd

Byrådsleder Raymond Johansen ber folk følge politiets råd og droppe pride-arrangement på Rådhusplassen. På sin Facebook-side begrunner han sin anbefaling slik:

I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo Pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd.

Men la meg si: Vi står skulder ved skulder med Oslo Pride, det skeive miljøet og deres arrangementer i tida som kommer. Oslo er klare til å bistå og bidra med hjelp og støtte.

Vi deler sorgen med alle som ble rammet av terrorangrepet i helga. Oslo er, og skal alltid være en åpen, inkluderende og tolerant by. Vi skal vise kjærlighet og omtanke for hverandre.

Men kjærlighet er ikke nok for å slå tilbake hatet. Vi må møte det med motstand og med å ta avstand, og det skal vi gjøre i dagene, ukene og månedene som kommer.

Vi skal vise de hatefulle og terroristene at de aldri skal vinne. Alle har rett til å være den de er og elske den de vil.

