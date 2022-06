Oppreisningsnivået ble økt fordi Høyesterett i mai i år justerte oppreisningsnivået slik at det nå tar høyde for den generelle prisutvikling i samfunnet, ved at erstatningsbeløpet nå knyttes til grunnbeløpet i folketrygden.

– Min klient er dypt skuffet over dommen

Paradis Hotel-sesongen Grønberg deltok i ble spilt inn våren 2021 vist på Viaplay samme sommer. I retten før jul innrømmet Grønberg at han løy til produksjonsselskapet og ikke informerte dem om at han var under etterforskning.

– Min klient er dypt skuffet over dommen og uenig i resultatet da det i stor grad bygger på en troverdighetsvurdering. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen for å vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier forsvarer Heidi Reisvang til VG.

– Denne saken har vært veldig tung for henne

Advokat Finn Ove Smith, som er bistandsadvokat for fornærmede, sier hun er glad for resultatet til lagmannsretten.

– Denne saken har vært veldig tung for henne. Hun har vært sikker på resultatet hele tiden, men at det har blitt satt spørsmål ved hennes forklaring, har vært ganske grusomt for henne. Samtidig er hun en sterk ung jente som har klart å stå gjennom denne saken og denne tiden, og vi regner med at det kommer til å gå bra med henne fremover, uttaler han til VG.