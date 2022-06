annonse

annonse

At politiet i dag gikk ut og frarådet alle pride-arrangementer skal ha hatt sammenheng med at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har greid å få kontroll på flere personer knyttet til miljøer som støtter ekstrem islamisme.

I Dagsnytt 18 i kveld sa PST-sjef Roger Berg at de har bestemte personer i kikkerten som de kontinuerlig jobber med.

– Vi snakker konkret om miljøer som støtter ekstrem islamisme og som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål. Og i denne situasjonen er det det skeive miljøet som de rett og slett har fokus på, sier han.

annonse

– Dreier seg om folk vi kjenner fra før

PST-sjef Roger Berg ønsker ikke å kommentere om disse personer har kontakt med fengslede, men sier det dreier seg om «folk vi kjenner til fra før av», men at det også er indikasjoner på at det dreier seg om «folk vi ikke kjenner til fra før» og at dette gjør situasjonen veldig krevende for PST.

Han sier Zaniar Matapour (43), som drepte to menn og såret ytterligere 21 personer i Oslo sentrum natt til lørdag, er en del av et miljø PST har hatt bekymring for.

Berg understreker også at det ekstraordinære trusselbildet nå er rettet mot det skeive miljøet og legger til at det ikke er noen informasjon PST sitter på som tilsier at de skal anbefale avlysning av andre typer arrangementer.

annonse

PST frykter følgehandlinger

– Derav klarer vi ikke på dette tidspunkt å ta ned trusselnivået til normal situasjon, svarer Berg, som legger til at PST frykter at noen kan bli inspirert av hendelsen i helga.

– Vi frykter jo at det kan komme en følgehandling. Det har vi sett tilfeller på tidligere i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert, eller at det er flere som har den samme tankegangen som her, og som sånn sett kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge. Det skal vi gjøre hva vi kan for å forhindre, sier Berg.

Trettebergstuen har fått livvaktbeskyttelse

Den spente situasjonen etter terrorhandlingen lørdag har også fått konkrete følger for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun har fått livvaktbeskyttelse som følger av den uavklarte trusselsituasjonen.

Etter hva NRK erfarer er tiltaket blant annet begrunnet med Trettebergstuens legning og hennes økte synlighet i media, men hverken kultur- og likestillingsministeren eller PST ønsker å kommentere hvilke sikkerhetstiltak de har iverksatt rundt Trettebergstuen eller andre myndighetspersoner.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT