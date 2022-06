Bakgrunnen for tilbakebetalingskravene skal stamme fra artikler i Dagens Næringsliv om politikernes etterlønnsaker i september og oktober 2021.

Etablering av senter og kapitalinntekter fra utleie og boligsalg

I Bredvolds tilfelle reagerer Stortinget på at han sto bak etableringen av et senter samtidig som han mottok etterlønn. De vil ha 561.691 kroner tilbake fra Per Roar Bredvold, som var valgt inn fra Hedmark og som ga seg på Stortinget i 2013.

Bredvolds partikollega Jan Arild Ellingsen, som var innvalgt på Stortinget for Nordland fra 2001 til 2017, skal ha fått et krav på 506.292 kroner. Når det gjelder Ellingsen, krever Stortinget tilbake penger ettersom han hadde kapitalinntekter fra utleie og salg av eiendom i etterlønnsåret 2018, ifølge DN.

– Vi har funnet at det er gitt etterlønn i strid med reglene

Stortingets advokater fremholder i begge brevene at det uaktsomt er gitt mangelfulle opplysninger.

– Det er gjennomført en grundig vurdering av de utbetalingene. Vi har funnet at det er gitt etterlønn i strid med reglene som følge av at vi ikke har fått tilstrekkelige opplysninger fra de to tidligere representantene, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til DN.

Stortingsrepresentanter kan få fratredelsesytelse, som tilsvarer full godtgjørelse, i tre måneder etter at de er ute av Stortinget Deretter gies muligheten for ett år med etterlønn, men det følger noen begrensninger for de som mottar denne støtten, blant annet gies den ikke ved oppstart av egen virksomhet.