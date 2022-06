annonse

Assistenten til tidligere president Donald Trumps stabssjef Mark Meadows, Cassidy Hutchinson (25), vitnet i dagens ekstrahøring om Kongress-stormingen.

– Vi kalte inn til høringen i lys av spesifikk detaljert informasjon om hva den tidligere presidenten og hans medhjelpere sa og gjorde i de kritiske timene, sa Bennie Thompson, kongressmedlem og leder av granskningskomiteen for Kongress-stormingen, da høringen startet

Cassidy Hutchinson blir ansett som et viktig vitne i etterforskningen rundt Kongress-stormingen 6. januar 2021. Som assistent til Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows har Hutchinson vært vitne til mange kritiske hendelser og samtaler i Det hvite hus.

Hun har allerede blitt intervjuet av Kongressens etterforskere bak lukkede dører tre ganger, og videoklipp fra hennes avhør har blitt omtalt av komiteen under tidligere høringer. Om hun vitner i Kongressen i dag vil det markere et viktig øyeblikk i komiteens serie av høringer, ettersom Hutchinson lenge har vært ansett som et av de viktigste vitnene.

Jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar

Under en høring forrige uke spilte komiteen av et videoklipp av Hutchinson som vitnet om at Meadows, og tidligere president Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani, var involvert i tidlige samtaler om å legge frem falske valglister for å bruke disse i et forsøk på å omgjøre valgresultatet til Trumps fordel.

Hutchinson sa under dagens høring at hun ble fortalt at ting kunne bli «skikkelig ille» den 6. januar 2021.

Hun fortalte også om møter hun var med Meadows på i dagene før 6. januar, blant annet et spesifikt møte med Trumps advokat Rudy Giuliani 2. januar.

– «Det er mye som skjer, Cass, men jeg vet ikke, ting blir kanskje skikkelig, skikkelig ille den 6. januar», forteller Hutchinson at Meadows sa til henne.

– Den kvelden var den første gangen jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar, fortsatte hun.

Ekstrahøringen er nå i gang og kan for eksempel følges direkte her.

