– Vi vil ikke ha tomme ord, vi vil ha resultater, sa Erdogan til pressen før han fløy til Spania.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoga hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

Krever nok en gang utlevering av kurdere

Tyrkia har ifølge tyrkiske medier lagt frem krav, som både Sverige og Finland tidligere har avvist, om at 45 navngitte kurdere utleveres – 33 fra Sverige og tolv fra Finland. Videre krever Tyrkia at svenskene opphever begrensningene på våpeneksport til Tyrkia.

– Vi er et land med 70 år langt medlemskap i Nato. Tyrkia er ikke et land som tilfeldigvis har gått inn i Nato. Vi ønsker å se hvor langt Finland og Sverige har komme, sa Erdogan.

Forsiktig optimisme fra Sverige og Finland

Sverige og Finland har tidligere gitt uttrykk for at de er forberedt på at Tyrkia ikke vil godta søknadene deres før toppmøtet er overstått.

Den finske presidenten Sauli Niinistö sier at han hverken er optimistisk eller pessimistisk på dette tidspunktet.

– Vi vil ha et åpent sinn når vi holder samtaler med Erdogan i ettermiddag, sier han.

Den svenske utenriksministeren Ann Linde slår fast at man har gjort fremskritt.

– Vi er forberedt på at noe positivt vil skje her i dag, men også for at det vil ta noe mer tid, legger hun til.

– Vi må være tålmodige og fortsette diskusjonen også etter toppmøtet.