– Etter den forferdelige terroren i Oslo i helgen, er det ekstra viktig at vi alle står samlet i det tydelige budskap om at det skal være lov å vise at du er glad i den du er glad i, sier Listhaug til avisen før hun utdyper:

– Derfor vil jeg ved første og beste anledning stille opp i et pridetog eller på et pridearrangement, fordi det er ekstremt viktig å gi skeive støtte etter det de har vært utsatt for, sier Frp-lederen.

Hun hadde en litt annen togholdning i 2009.

– For meg må homofile feste og feire når og hvor de vil, og mange har tydeligvis en voldsom trang til å markere seg. Men jeg tror ikke at det styrker saken deres når halv- og nesten helnakne folk danser rundt i Oslos gater, sa hun til Dagbladet den gangen.

