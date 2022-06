– Det vil ikke bli lett, men det kan gjøres, sa Stoltenberg da han talte på Natos Public forum i Madrid i dag.

Stoltenberg framhevet at trusselen fra klimaendringer også innebærer en sikkerhetstrussel. Den må forsvarsalliansen nå møte, understreket han.

– Vi må gjennom en stor overgang, vekk fra fossile drivstoff, sa Stoltenberg.

Advarte mot ny sårbarhet

Han framhevet videre at avhengighet av råvarer – som olje og gass – har gjort land sårbare. Det har blitt tydelig etter at Russland invaderte Ukraina. Samtidig advarte Stoltenberg mot at man gjør seg for avhengig av metaller fra land som Kina når man tar i bruk ny teknologi.

– Vi kan ikke bytte en type avhengighet med en annen, sa han, og understreket at man må sørge for variasjon i energikilder og leverandører.

Han vektla like fullt sterkt den grønne, teknologiske endringen som verden står overfor. Det omfatter teknologi, nye energikilder og mer energieffektivitet.

– De beste bilene er nå elektriske. Jeg tror at i fremtiden vil de mest avanserte militære kjøretøyene og de mest motstandsdyktige væpnede styrker være dem som ikke er avhengig av fossilt drivstoff, sa han.

– Ved å gjøre utstyret mer effektivt, og ved å fullt ut nyttegjøre oss av ny teknologi, kan vi forbedre vårt militære og styrke sikkerheten, samtidig som vi bidrar til å bekjempe klimaendringer, la han til.

Klima i et sikkerhetsperspektiv

Stoltenberg viet åpningsinnlegget fullt og helt til klimaendringer og hvilken fare det kan utgjøre i sikkerhetsspørsmål. Ekstremvær kan ødelegge samfunn, øke spenninger og konflikter.

– Klimaendringer betyr noe for vår sikkerhet. Derfor betyr det noe for Nato, sa han.

Toppmøtet i Madrid vil det bli lagt fram et strategisk konsept som omhandler klima. Konseptet deles inn i tre områder: hvordan man kan forstå klimaendringer, hvilke endringer alliansen står overfor og behovet for å redusere egne utslipp.

Nato må tilpasse seg de forhold som klimaendringer medfører. Stoltenberg viste blant annet til at utstyr må oppdateres til å takle hete og kulde, man må takle at kystlinjer står overfor stigende vannivå og ta innover seg økt økonomisk og militær aktivitet i arktiske områder.

– Vi har identifisert de første skrittene, og nå må vi ta klimaendringer med i planlegging, sa Stoltenberg.