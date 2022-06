De fleste partiene har sluttet seg til budskapet, men det er foreløpig ikke kjent om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er blant avsenderne, skriver de videre.

Brevet ble sendt etter Bjørnlands uttalelser til NRK i dag om at Norge kan bli værende i en såkalt ekstraordinær trusselsituasjon i «kanskje noen uker».

Årsaken er at en person natt til lørdag åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To personer ble drept og mer enn 20 ble skadd. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken. Pride-paraden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke bekrefter overfor Filter Nyheter at han har tatt initiativet til et brev der utkastet er sendt alle partier.

Oslo-politikerne vil diskutere ytrings- og forsamlingsfriheten i hovedstaden. De mener politidirektørens utsagn til statskanalen «i praksis innebærer en unntakstilstand i Oslo, da ytrings- og forsamlingsfriheten ikke lenger er reell».

I går var det planlagt minnemarkering etter skyteepisoden i Oslo. Politiet og byrådsleder Johansen anbefalte derimot ikke å gjennomføre arrangementet på grunn av trusselsituasjonen. Til tross for at arrangementet ble avlyst, var det mange som møtte til feiring.