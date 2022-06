annonse

Per Roar Bredvold, tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, har betalt tilbake etterlønnen Stortinget mente han ikke skulle ha fått.

Nå er det jo slik at jeg har betalt 50 pro­sent skatt på dette belø­pet, og har fått en bekref­telse fra Stor­tin­get på at min skat­te­mel­ding blir jus­tert. Det betyr at jeg får til­bake halv­par­ten av det jeg måtte betale inn i banken i dag, sier Bred­vold i en kommentar til Glåmdalen.

Par­ti­kol­le­gaen har enga­sjert advo­kat­fir­maet Elden

Bredvold sier til Glåmdalen at han kjenner til at par­ti­kol­le­gaen har enga­sjert advo­kat­fir­maet Elden for å bestride kravet, men sier dette om hvorfor han har valgt å ikke gjøre det samme:

– Det orker ikke jeg å begynne med. Pen­gene går fort når man skal enga­sjere advo­kat, og det ligger en risiko i mulig­he­ten for å tape og bli sit­tende med saks­om­kost­nin­gene. Selv om jeg mener at kravet er urett­mes­sig, sier Bred­vold.

Bredvold sier til avisen at han synes det må være anled­ning til å kri­ti­sere Stortingets admi­nist­ra­sjon for dårlig råd­giv­ning og slett infor­ma­sjon, men sier han selv tar det hele og fulle ansvaret. Han legger imidlertid til at han aldri ville ha blitt med på å kjøpe Våler­sen­te­ret i denne peri­oden, dersom han forsto at det var i strid med reg­lene.