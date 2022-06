annonse

Bare timer før Oslo Pride skulle ha en markering på Rådhusplassen i går kveld, gikk politiet ut og sa det burde avlyses. Nå tar politiet delvis selvkritikk for uklar kommunikasjon.

– Vi forstår at mange føler på frustrasjon, skuffelse og misnøye etter at politiet anbefalte å avlyse markeringen, skriver politiet i Oslo på Facebook i dag.

– Vi har fortsatt en uavklart situasjon. Det betyr at situasjonen kan endre seg fra minutt til minutt, time til time, og det har den gjort. Derfor har politiets anbefalinger også endret seg de siste dagene, noe vi forstår at kan oppfattes som uklar kommunikasjon, skriver politiet videre.

Også PST mener kommunikasjonen utad kunne vært tydeligere.

– Vi må lære oss til at når vi står i en sånn situasjon, så må kommunikasjonsdelen være bedre – at vi har lik forståelse av trusselbildet og av vurderingene vi gjør, sier konstituert PST-sjef Roger Berg til TV 2.

Politiet skriver på Facebook at det er på bakgrunn av informasjon fra PST, og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, at politiets anbefaling er at pride-arrangement i Oslo og andre steder i landet utsettes inntil videre.

