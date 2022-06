annonse

annonse

Russland hevder at det var et våpenlager som ble angrepet i Krementsjuk, og at eksplosjoner derfra antente et kjøpesenter som var stengt.

I en kunngjøring fra det russiske forsvaret heter det at angrepet var rettet mot «et lager med våpen og ammunisjon fra USA og europeiske land i nærheten av bilfabrikken i Krementsjuk».

– Eksplosjonene fra ammunisjon tiltenkt vestlige våpen utløste en brann på et kjøpesenter i nærheten, som ikke var operativt på det tidspunktet, står det videre, ifølge NTB.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT