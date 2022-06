annonse

annonse

Statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak i forbindelse med masseskytingen i Oslo.

Statsforvalteren opplyser at den i dag har skrevet til Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og bedt om informasjon innen 1. august.

Tilsynet innebærer i første omgang at Statsforvalteren undersøker hvilke helse- og omsorgstjenester den siktede eventuelt har mottatt de siste fem årene, både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

annonse

Statsforvalteren skriver i en pressemelding i dag at først når denne informasjonen er mottatt og gjennomgått, vil den ta stilling til om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

Politiet har vært åpne om at en av hypotesene de har i etterforskningen av masseskytingen, er at psykiatri har vært inne i bildet da det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub og Zaniar Matapour (43) ble pågrepet og siktet for det PST og POD antar var en terroraksjon rettet mot det skeive miljøet i Oslo.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT