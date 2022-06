annonse

annonse

Modus, våpen og mål tyder på et klassisk islamistisk terrorangrep, sier professor ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Petter Nesser har forsket på islamistisk terror i 18 år og kartlagt 249 terrorangrep i Vest-Europa fra 1994 til i dag, opplyser avisen.

– Med forbehold om at gjerningsmannens psykiske tilstand tilsier at han har handlet irrasjonelt, så var dette trolig en islamistisk terrorhandling, sier Nesser og opplyser at lørdagens angrep skal inn i FFIs database over terrorplott.

annonse

Hans vurdering er at det er grunn til å tro at det var et terrorangrep på grunn av måten det ble gjennomført på, hva slags mål som ble angrepet, og hva sikkerhetstjenesten sier om kontakt med personer i det islamistiske miljøet i Norge.

Nesser forklarer at terrorister sjelden handler alene, men som regel blir radikalisert gjennom kontakt med andre.

Kontakt med islamister

Ifølge VG skal PST og Oslo-politiet være kjent med at det var kontakt mellom Matapour og den sentrale islamisten Arfan Bhatti i 2015, og PST skal ha uttalt at Matapour har inngått i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge. Videre skal Matapour ifølge VGs opplysninger ha vært i besittelse av en kniv da han ble stoppet sammen med Bhatti i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår.

annonse

Men PST vurderte at Matapour ikke hadde voldsintensjon da de gjennomførte en bekymringssamtale med ham i etterkant av demonstrasjonen.

Nesser mener PST har undervurdert faren for islamistisk terror. Det islamistiske miljøet har riktignok blitt svekket de siste årene, men Nesser forklarer at selv om antall islamistiske terrorangrep har gått kraftig ned i Europa etter 2017, «ser [vi] likevel et betydelig antall og høy aktivitet. Det som er gjennomført er gjennomført av enkeltpersoner med enkle virkemidler. Veldig mye stikk og hugg-våpen, men også noe skytevåpen og en del bombeplaner.»

Som eksempel trekker han frem et angrep som ble avverget i Nederland i 2018, der ett av målene var en Pride-festival i Amsterdam. De hadde planlagt å bruke skytevåpen og bilbomber.

Politiet er i tvil om terror

I fengslingskjennelsen står det at retten «ikke [kan] se at det i dag er nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt» fordi bevisene på det punktet er for svake.

– Det har også jeg sagt hele helgen, for der er ikke bevis til å fastslå at dette er terror, sa Matapours forsvarer John Christian Elden til VG i går.

Politiet har også understreket at psykiatri er blant hypotesene de undersøker.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT