Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å få slutt på arbeidskonflikten.

– Jeg misliker sterkt at ansvaret blir skjøvet over på regjeringen, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.



På et pressetreff i formiddag sa hun ifølge NTB at de mottok et varsel fra Helsetilsynet i går ettermiddag om at den pågående konflikten ville medføre fare for liv og helse dersom regjeringen ikke grep inn før klokken 10 i dag.

Faren gjelder syke pasienter som må fraktes over lengre avstander som kun kan gjennomføres med ambulansefly. Helsetilsynet mente at kompenserende tiltak med ambulansebil og -helikopter ikke var tilstrekkelig til å dekke tilbudet, sa Persen.

Flyteknikere har vært i streik siden lørdag 18. juni, etter at meglingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. NHO Luftfart mener dette er urealistisk høyt og iverksatte lockout søndag.

Norsk Flytekniker Organisasjons 450 flyteknikere har dermed ikke fått lov til å komme på jobb. Det har ført til en kraftig økning i antall kanselleringer, og flere flybaser har stått uten teknikere til å ta hånd om ambulanseflyene i Norge.

Til tross for gjentatte samtaler og meglingsforsøk har ikke partene kommet frem til noen løsning. I morges innkalte arbeidsministeren partene til et møte, der hun oppfordret dem til å gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Arbeidet gjenopptas

Norsk Flytekniker Organisasjons leder Jan Skogseth sier til NTB at flyteknikerne er veldig lei seg for at det ble tvungen lønnsnemnd, men opplyser samtidig at arbeidet gjenopptas umiddelbart.

– Luftambulansetjenesten HF er glad for at flyteknikerkonflikten er over og har pr nå normal beredskap. Men konflikten har følgekonsekvenser som kan gå ut over beredskapen ved enkelte baser, skriver Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Årsaken er at reisetiden til basene kan ta mellom 6 og 12 timer. Noen av teknikerne som nå skal på jobb bruker rutefly og det kan ta tid, skriver Nettavisen.

– I tillegg har vi for tiden ikke backup-fly tilgjengelig, og det betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn, skriver Luftambulansetjenesten videre.

Dersom teknikerne ikke rekker frem til basene i Alta, Kirkenes og Ålesund i løpet av dagen, vil flyene der bli satt på bakken. I Tromsø, Bodø, Brønnøysund og Gardermoen er beredskapen imidlertid normal.

