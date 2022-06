annonse

Regjeringen har fremmet et forslag om adgangen til å visitere asylsøkere, og til å gjennomgå søkernes mobiltelefoner og andre elektroniske enheter, i forbindelse med asylregistrering.

Begrunnelsen er at dagens lovgivning ikke omfatter oppdatert regulering av adgangen til å undersøke om asylsøkere har med seg dokumenter eller elektroniske enheter som gir tilgang til informasjon som er viktig, ikke bare for å klarlegge søkernes identitet, men også for å vurdere søknadene, skriver regjeringen.

– Reglene som nå foreslås, tydeliggjør at utlendingsmyndighetene har adgang til rutinemessig kontroll av klær og bagasje så lenge slik kontroll ikke er åpenbart unødvendig. Dette kan blant annet avdekke ID-dokumenter som søkeren ikke viser frem, eller gjenstander som ikke skal kunne tas med inn på mottakssenteret. Når det gjelder mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsenheter, skal det gjelde strengere begrensninger. Dersom asylsøkeren motsetter seg at myndighetene skal gjennomgå enheten, må det vurderes konkret om slik gjennomgang vil være uforholdsmessig. Mobiltelefoner kan inneholde informasjon som er av stor betydning for asylsaken, men også mye personlig informasjon som ikke er relevant. Det er derfor viktig å balansere kontrollhensyn og personvernhensyn, heter det i proposisjonen til Stortinget.

Regjeringen påpeker at det overfor søkere som er omfattet av en ordning med kollektiv beskyttelse og som i stor grad har troverdige ID-dokumenter mv., ikke er det samme behovet for inngående kontroll med det individuelle asylgrunnlaget siden dette heller ikke skal vurderes så lenge ordningen gjelder. Det er derfor understreket i proposisjonen at reglene om kontroll med mobiltelefoner som regel ikke bør benyttes for denne gruppen.

Får støtte fra Høyre-topp

Saken skal nå opp til behandling, men stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Høyre, Ove Trellevik, sier at han i utgangspunktet er positiv til forslaget:

– Høyre har ikke gruppebehandlet denne proposisjonen ennå, så jeg kan ikke svare for Høyre, men jeg støtter dette, sier han til Resett.

