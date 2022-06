annonse

Angrepet mot kjøpesenteret i byen Krementsjuk var en terrorhandling, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Bare fullstendig hensynsløse terrorister, som ikke har noe her på jorda å gjøre, kan rette raketter mot et slikt mål, sier han.

Angrepet skjedde med overlegg, hevder presidenten ifølge CNN.

– Dette var ikke noe feiltreff med raketter. Dette var et planlagt russisk angrep mot kjøpesenteret. Redningsaksjonen fortsetter, men vi må være klar over at tapene kan være betydelige, sier Zelenskyj.

Ifølge ham var det over 1 000 personer på kjøpesenteret før flyalarmen gikk og rakettene slo ned. Zelenskyj opplyser at leger er blitt sendt fra Kyiv for å hjelpe de sårede, og han frykter at antallet ofre kan stige.

18 personer ble drept og 59 såret, ifølge oppdaterte tall fra ukrainske myndigheter. Over 40 mennesker er fortsatt savnet, og redningsarbeidere gjennomsøker ruinene i dag.

– Krigsforbrytelse

G7-landenes ledere kaller rakettangrepet avskyelig og en krigsforbrytelse.

– Vilkårlige angrep mot uskyldige sivile utgjør en krigsforbrytelse. Den russiske presidenten Vladimir Putin og de som er ansvarlig, må stilles til ansvar, står det i en felles uttalelse fra deltakerne på G7-møtet på Elmau-slottet i den tyske delstaten Bayern.

