Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nedjusterte i dag faren for terrorangrep fra nivå fem, som er høyeste nivå, til nivå fire. Nivå fire tilsier høy fare for nye angrep.

– Det betyr at PST nå anser situasjonen som nå mer avklart enn i dagene etter angrepet, men det medfører også at PST mener flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre angrep i Norge, sier Mehl.

Rådet til folket

Mehl sier at politiet har et klart råd til befolkningen:

– Folk må forholde seg til politiets råd om at man skal leve som normalt, men være ekstra årvåkne og ta kontakt med politiet hvis de opplever eller ser noe mistenkelig.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at det kommer til å bli mer synlig og væpnet politi i gatene. Det vil kunne bli ekstra tiltak rundt arrangementer, men det er opp til politimesterne rundt om i landet å gjøre lokale vurderinger.

Det nasjonale rådet om å utsette pridemarkeringer, opphører.

– Vi gjør ikke noe alminnelig anbefaling knyttet til å utsette pridearrangementer. Det er politimesterne rundt om i Norge som nå vurderer alle arrangementer ut fra trusselbildet og lokale forhold, sier Bjørnland.

Høy terrortrussel

Mehl understreker at terrortrusselen fortsatt er høy.

– Vi har en høyere terrortrussel i Norge i dag enn vi hadde på fredag før angrepet. Derfor vil politidistriktene i hele landet, også i Oslo, måtte gjøre vurderinger av hvilke tiltak som kan være aktuelle, sier Mehl.

– De siste dagene har vi opplevd at politiet har bevæpnet seg, det har vært mer synlig politi i gatene. Også i Oslo vil man kunne oppleve at det er mer tiltak på arrangementer, at man ser mer synlig politi og politi som bærer våpen. Det gjør politiet for å trygge befolkningen, sier hun.

Justisministeren understreker at selv om det er uvant med tungt bevæpnet politi i Norge, må folk huske på at det skjer på bakgrunn av trusselvurderingen. Hun sier hun er glad for at vi faktisk gjør slike vurderinger i Norge.

– Jeg vil oppfordre folk til å huske på at politiet gjør en viktig jobb for oss alle, sier Mehl.

Beskjed til det skeive miljøet

Det skeive miljøet må leve videre med at det er en terrortrussel knyttet til dem. Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener masseskytingen var et islamistisk terrorangrep. De påpeker at skeive er blant ekstreme islamisters mål.

– De må ta til etterretning at de er del av målbildet til ekstremister, men jeg tenker at skeive skal leve som normalt. Men være ekstra årvåkne, sier Bjørnland.

Hun ber folk i det skeive miljøet ha lav terskel for å varsle politiet om trusler eller folk som oppfører seg mistenkelig, for eksempel ved å vise unormal interesse for enkeltsteder.

Samtidig understreker politidirektøren også at symboler for det liberale Norge, religiøse ansamlinger og det som blir oppfattet som en krenkelse av islam, også er truet.

Fakta om terrortrusselnivåene

PST opererer med fem terrortrusselnivåer. Lørdag ble nivået hevet fra 3 til 5. I dag ble det senket til 4.

5. Ekstraordinær trusselsituasjon: Det er gjennomført en terroraksjon eller foreligger en uavklart trussel i Norge

4. Høy terrortrussel: Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

3. Moderat terrortrussel: En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

2. Lav terrortrussel: Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene

1. Ingen kjent terrortrussel: Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge (Kilde: PST)