En polsk ankedomstol har bestemt at fire kommuner må avskaffe de såkalt «lhbt-frie» sonene de har opprettet.

I praksis betyr dette at kommunene må avskaffe sine resolusjoner fra 2019 som erklærte området fritt for «lhbt-ideologi», melder Reuters.

Resolusjonene kommunene vedtok i 2019 gikk ut på å forby det lokale myndigheter mente «fremmet homofile og andre seksuelle minoritetsidentiteter».

– Dagens avgjørelse er en stor seier for demokratiet, menneskerettigheter og respekt for mennesker, skriver den polske organisasjonen Campaign Against Homophobia i sosiale medier kort tid etter kjennelsen.

Flere polske katolikker har sett kampen for homofiles rettigheter som en trussel mot landets tradisjonelle verdier, og folkevalgte Michal Wojcik, som er medlem av det konservative partiet United Poland, er uenig i domstolens avgjørelse.

– Hvis lokale myndigheter vil støtte opp om våre tradisjoner og vår identitet, er det deres rett å gjøre det, sier han til Reuters.

