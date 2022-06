Det bekrefter NRK overfor TV 2.

– Vi er utsatt for et DDoS-angrep som varte i omtrent fem minutter, sier Thomas Walter van Deurs, leder for teknologi i NRK.

Flere av avisene i Schibsted-konsernet har også blitt utsatt for hackerangrep i dag. Det skal også ha dreid seg også om DDoS-angrep, såkalte tjenestenektangrep. Slike angrep går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk, uten at det skyldes en generell økt interesse for publikasjonenes innhold fra folk flest.

Natt til i dag ble også Arbeidstilsynet, Altinn, BankIDs nettside, Buypass, og flere andre nettsider, som for eksempel Politiets nettsider, angrepet av hackere.

