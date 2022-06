annonse

annonse

Høyesterett mener Ibraahim M. Weli Sheikh (26) medvirket til forsøk på å begå en terrorhandling og skjerper straffen mot ham med nesten to år.

Sheikh anket dommen fra Borgarting lagmannsrett på 12 års fengsel, men dømmes nå til 13 år og 10 måneders fengsel fordi Høyesterett mener han kan dømmes for konkret medvirkning til forsøk på terrorhandling i Danmark, ikke bare oppfordring til det, slik lagmannsretten kom til.

I lagmannsretten ble han funnet skyldig i deltagelse i IS, oppfordring til terrorhandling i Danmark og medvirkning til terror i England. Deltagelsen i IS besto i å fremme organisasjonens budskap, blant annet ved å oppfordre til terrorhandlinger i sosiale medier.

annonse

– Det avgjørende var om hans forsett om at terrorhandlingene han oppfordret til, ville bli fullbyrdet, var konkretisert nok blant annet når det gjaldt tid og sted til at han kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terrorhandlingene. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at forsettet var tilstrekkelig konkretisert, skriver domstolen i et sammendrag.

I ett av tilfellene, der Sheikh hadde omfattende kontakt over nettet med en kvinne bosatt i Storbritannia, mente lagmannsretten at han medvirket psykisk til hennes forsøk på å begå en terrorhandling. Hun ble i fjor dømt til fengsel på livstid for å ha planlagt og forberedt et selvmordsangrep mot St. Pauls katedral i London, skriver NTB.

Oppfordring til terror

Sheikh er også domfelt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

annonse

Da han ble stanset på Stansted flyplass i 2019, fant britisk politi «store mengder ekstremistisk materiale» som knyttet ham til IS. Han skal ha vært medlem av 37 ulike grupper som kunne kobles direkte til terrororganisasjonen.

I lagmannsrettsdommen står det at Sheiks «aktivitet på internett må anses som et viktig bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen IS, etter at den i hovedsak var militært nedkjempet i mars 2019» og at han «fremstår å ha hatt en viktig rolle i organisasjonen».

Ifølge Høyesterett ble han sterkt radikalisert i 2018: «Gjennom sin aktivitet på internett støttet han ytterliggående salafistiske predikanters syn på islam, inkludert behovet for voldelig «hellig krig» der terrorangrep er et sentralt virkemiddel».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT