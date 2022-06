annonse

annonse

Nå som folket i er drevet på flukt, og russerne har pågrepet den folkevalgte ukrainske ordføreren, vil byens prorussiske okkupasjonsregimet avholde «folkeavstemning» om Kherson skal integreres for fullt i Russland.

I går ble det meldt at den folkevalgte ukrainske ordføreren i byen Kherson er pågrepet av russiske styrker og allerede i dag er okkupantene klare for neste skritt i krigføringen.

Visesjefen for den russisk-installerte militære og sivile administrasjonen i Kherson, Kirill Stremusov, sier at de skal avholde en folkeavstemning om Kherson bør integreres for fullt i Russland.

annonse

Folkeavstemning etter at folket er drevet på flukt

Ukrainas myndigheter har lenge ventet at okkupasjonsstyrkene skulle arrangere en slik avstemning, på samme måte som de gjorde på Krim og i separatistregionene Luhansk og Donetsk, og det ventes at den blir holdt til høsten.

Hvem som skal få delta i avstemningen i provinsen, som har vært delvis okkupert av russiske styrker siden mars, er uklart. Mange russiske soldater og tjenestemenn befinner seg i byen og den omliggende regionen, og en betydelig del av den ukrainske befolkningen har flyktet.

Fakta om Kherson

Kherson er en by ved nordsiden av elven Dnepr i fylket Kherson oblast i Sør-Ukraina. Byen er administrasjonssentrum i fylket og hadde 283 500 innbyggere i 2021 før byen ble okkupert av den russiske invasjonshæren i mars i år.

annonse

Kherson er en viktig havneby for Svartehavet, for elvetrafikk på Dnepr, og har flere skipsverft. Byen er et viktig jernbaneknutepunkt forbundet med Mykolajiv, Snihurivka og Dzjankoj.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT