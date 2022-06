– Politiet har etter en helhetsvurdering kommet fram til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag, skriver de videre.

Politiet viser til høyt konfliktnivå på tidligere markeringer

Politiet viser i sin begrunnelse til det høye konfliktnivået som har vært på flere av SIANs markeringer, pluss at de peker på at sikkerhetssituasjonen fortsatt er uavklart etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, som politiet og PST etterforsker som et mulig islamistisk terrorangrep.

– Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt, skriver Oslo-politiet.

