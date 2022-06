annonse

Det viser en ny undersøkelse, gjennomført av Norstat for Vårt Land. Årsaken er at andelen ikke-religiøse er økende.

– Lesing av Bibelen går ned samtidig som det blir flere ikke-religiøse, sier religionssosiolog Erlend Hovdkinn From til Vårt Land.

From sier at noen ikke-religiøse fremdeles kan ha interesse av å lese Bibelen. Årsaken til det er at de er nysgjerrige. Mange stiller seg likegyldig til religion, mens andre anser Bibelen som et utdatert verk, med utdaterte kjønnsroller.

Men han vil ikke si at utviklingen er problematisk, og mener det er øyet som ser. From sier at de unge lærer om religion på andre måter enn før. De er mer opptatt av levende religion, enn teksten Bibelen.

Anne Mari Schiager Topland fra Bibelselskapet er positiv til at flertallet av de unge har lest i Bibelen.

– Når en av tre unge ikke har lest i Bibelen, så er det to av tre unge som stadfester at de har lest i Bibelen, sier hun, og legger til:

– Det er motivasjon for oss til å levere Bibelen i nye, overkommelige format.

Det Norske Bibelselskap er en norsk, kristen stiftelse som oversetter, produserer og distribuerer Bibelen og bibeldeler i Norge.

Det er organisert som et forlag som distribuerer Bibelen i ulike utgaver og andre bøker relatert til formålet, samt en innsamlingsavdeling som finansierer bibeldistribusjon i andre land. De fleste kirkesamfunn i Norge er representert i stiftelsens styre, skriver Wikipedia.

