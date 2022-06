annonse

“Strømkundene på Sørlandet må regne med landets høyeste priser i sommer, advarer analytiker. Men mandag fikk britene kjøpe norsk strøm til halv pris av hva sørlendingene da betalte.”

“Landets klart største vannmagasiner ligger også her. Vannstanden i disse er nå under tidligere historisk minimum. Men likevel fortsetter eksporten. Det er fordi prisene i både Tyskland, Danmark og England ennå er stort sett høyere enn i Norge.”

“I forrige uke lå vannstanden i dem 10 prosent lavere enn hva det noen gang tidligere har vært målt på denne tiden av året. Så lenge prisene er høyere på kontinentet og i England, eksporteres det likevel fortsatt kraft ut fra Sørvestlandet.”

“Ekstra surt er det kanskje også at strømmen som samtidig ble eksportert til England, gikk ut av landet for nær halve prisen. Mens sørlendingene mandag morgen bladde opp litt over 5 kroner/kWh, så fikk britene da kjøpe norsk strøm til 2,57 kroner/kWh.”

I utdragene over fra en artikkel i Aftenposten (23.6.) går det frem at strømprodusentene selger elektrisitet til utlandet som aldri før selv om vannstanden i magasinene er 10% under det laveste nivået som noensinne er målt. Samtidig betaler vi tidvis dobbelt så mye for strømmen som britene i den andre enden av kabelen. Utrolig, hva norske politikere kan få til.

Jeg la ut utdragene fra artikkelen på FB. Her er noen av de iltreste kommentarene;

«Det er svik mot den norske befolkningen!»

«Norske politikere er forrædere uten ryggrad. Folkets tjenere er blitt folkets fiender. Hvor er revolusjonen???»

«En bred majoritet på tinget stiller seg bak dette. Er det noe vi vanlige folk ikke har fått med oss?»

«Snyltere! Fokuset til norske politikere er for øyeblikket frykten for å miste diamantkort-fordeler! Er det mulig! Det må øyeblikkelig settes kriterier og tester for de som ønsker å bli politiker.»

«Er bare bare norske politikere som gjør et sånt kunststykke!”

“At ikke man får gjort kål på disse er et under i seg sjøl!»

«Denne strømmafian er noen svindlere med Stortingets tillatelse. De rett å slett svindler oss folket. Nå må du våkne av tornrosesøvnen din Støre.»

Det ser imidlertid ut som om Støre og Vedum i all sin politikerarroganse gir fullstendig bengen i folkets røst. Det ser tvert imot ut som om de er ganske fornøyde med seg selv.

Kanskje ikke så rart for ved deres hjelp har vannkraft- og oljenasjonen Norge nå nesten fått verdens høyeste strømpriser og verdens høyeste bensinpriser.

Utrolig hva norske politikere kan få til. Lurer på å lenge det går før det smeller?

