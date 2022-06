annonse

Får hard medfart.

Torsdag kom TV 2-journalisten Fredrik Græsvik i hardt vær, etter at det ble kjent at han hadde sendt meldinger til en Eirik Furuseth og sistnevntes arbeidsgiver, med beskjed om at han ville lage sak om at Furuseth angivelig hadde ytret seg hatefullt om skeive og muslimer, og om hva Furuseths arbeidsgiver måtte mene om det.

– Har skjermdumpet litt trolling. Er ikke så interessert i hva du mener. Mest interessert i hva Njård og Finansco tenker om at du flagger dine meninger med deres navn i profilen. Stiller du til intervju? spurte Græsvik i henvendelsen til Furuseth på Facebook Messenger.

Sakens bakgrunn er at Eirik Furuseth i et Facebook-innlegg problematiserte at TV 2 har ansatt Karianne Solbrække som nyhetsredaktør, da hun har vært ekstremisten Arfan Bhattis elskerinne.

Furuseths kritikk mot TV 2 dreide seg blant annet om at kanalens omdømme svekkes når deres nyhetsredaktør har en slik forbindelse til en av Norges farligste og mest kjente islamistiske ekstremister. Furuseth mener også at de store mediehusene beskytter sine egne mot det søkelyset de setter på politikere og folk i næringslivet.

Karakterdrap

Saken har medført at Græsvik får hard medfart i sosiale medier.

– Vi kan vel trygt fastslå at dette surrealistiske forsøket på karakterdrap endte med journalistisk selvmord, skriver Kjetil Rolness på Facebook.

Han viser også til en gammel avisforside i VG der Græsvik figurerer.

– Noe av det pinligste jeg har sett fra en profilert norsk journalist. Ikke bare et klokkeklart forsøk på kansellering, men et stygt hevnangrep, med falske anklager, skriver Rolness også i en annen post om samme sak.

– Wokefascisme

Hårek Hansen, som er politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, er heller ikke nådig. Han viser til et skjermbilde av e-posten Græsvik sendte til Furuseths arbeidsgiver.

– Wokefascisme i praksis, kaller han det.

– Kan umulig beholde jobben

Også i kommentarfeltet til Eirik Furuseth, under innlegget han la ut om henvendelsene fra Græsvik, florerer kritikken.

– Fredrik Græsvik kan umulig beholde jobben i TV 2. Dette er så latterlig dårlig oppførsel at TV 2 ikke har noe valg, skriver en person.

– Han bør etterforskes, skriver en annen.

Innlegget til Furuseth har i skrivende stund 2000 reaksjoner, og 271 kommentarer.

Græsvik har beklaget henvendelsene til Furuseth, også overfor Resett. Han har ikke ønsket å kommentere saken utover dette.

