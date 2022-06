annonse

På en pressekonferanse kom statsministeren ofte inn på de som sitter nederst ved bordet. De merker økende utgifter til strøm, drivstoff, mat og renter hardest.

– Vi har allerede gjort endringer som gjør at de med mer må bidra mer, gjennom økningen i formuesskatten, nytt trinn i inntektsskatten, andre grep. Vi kommer til å gå inn i opplegget vårt for neste år med ambisjoner om å gjøre skattepolitikken mer rettferdig og bedre på fordeling, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Klassekampen.

Sosialt rettferdig politikk betyr at de som har mye og tjener mye må ta en større del av statens utgifter, mener Støre.

– Jeg står ved det vi gikk til valg på på skatt, og kommer selvfølgelig ikke til å si noe før budsjettforhandlinger om at vi har til hensikt å bryte det, legger han til.

Statsministeren understreker at regjeringens mål er å begrense og redusere ulikheten.

– Det gjør vi et arbeid på nå for å se hvilke tiltak som kan bety noe. La meg dele det litt opp: Mer rettferdig fordeling av skatt betyr igjen at de med inntekt under 750.000 får lik eller lavere skatt – det må være retningsgivende for oss. De med høye formuer og høye inntekter er de som bør bære mer. I den utsatte enden av skalaen er det type bostøtte og sosialstøtte, sier Støre og fortsetter:

– Jeg har bedt nå om at vi har en grundigere gjennomgang av hvilke andre ordninger for de som ikke er i den kategorien, men som likevel har en utsatt økonomi, som vil være treffsikre.

Pandemikrise, strømkrise og levekostnadskrise treffer de som allerede hadde det vanskeligst, mest, sier statsministeren.

– Målet er å redusere ulikheten. Men vi må være klar over at det er noen sterke krefter i sving her, og derfor blir politikken desto viktigere.

