Tårnet ble satt opp i 1962 for å sende kringkastingssignaler videre til radio- og fjernsynsomformere i hele Norge, og frem til 2005 kunne publikum ta heisen opp og se på utsikten. I 2017, da FN-nettet ble slukket, var hadde imidlertid tårnet utspilt sin rolle – iallfall i teknisk forstand.

Men nå, 50 år senere, ligger det kanskje an til en revitalisering. Iallfall kan det bli resultatet om eiendomsinvestor og kvinneskulptur-entusiast Christian Ringnes får det som han vil.

– Jeg ser for meg restaurant, café og et utkikkspunkt for Oslo by. Akkurat som det faktisk var da det åpnet for 50 år siden, sier Ringnes til statskanalen.

Bakteppe er at Oslo kommune, som eier nesten 10.000 eiendommer, hvorav rundt 100 står tomme, har kartlagt dem, og Tryvannstårnet er altså en av eiendommene Bymiljøetaten anbefaler kommunen å selge.

Strikkhopp, nattklubb, annet?

Så, hva kan vi vente oss av nye bruksmuligheter med nye eiere? Vil de kunne legge til rette for strikkhopp fra toppen av tårnet? Eller hva med en ny og fancy nattklubb som blant annet kan skilte med byens beste utsikt?

Vel, helt fritt til å velge hva man vil gjøre med tårnet, står man nok ikke, selv om man har greid å skrape sammen nok penger til å kjøpe landemerket. For her vil nok også Byantikvaren ha et ord med i laget, om vi kjenner Oslo kommunes faglige rådgiver, i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, rett.

– Tryvannstårnet er et kulturminne, så det er begrensninger på hva som kan gjøres der. Men det er absolutt muligheter, sier byantikvar Janne Wilberg.