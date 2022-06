annonse

annonse

Tidligere ordfører og varaordfører i gamle Forsand kommune i Rogaland melder seg ut av Senterpartiet etter at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa nei til omkamp for sammenslåingen av kommunen med nabokommuner.

– Vi finner ikke ord for hvor skuffet vi er over avgjørelsen i denne saken fra vårt eget parti i regjering, skriver Tore Hans Mikkelson og Ingeborg Løyning Søyland i utmeldingen sin, sitert i Stavanger Aftenblad.

Mikkelson var den siste varaordføreren i Forsand, mens Søyland var ordfører fra 2003 til 2007. De har arbeidet for en justering av kommunesammenslåingen fra 2020, da det meste av Forsand kommune havnet i Sandnes, mens deler av den gamle kommunen gikk til Strand. Aksjonsgruppen Mikkelson og Søyland var en del av, ville at hele den gamle kommunen skulle slås sammen med Strand, skriver NTB.

annonse

Forrige uke sa partifelle og kommunalminister Gjelsvik altså nei til dette.

– Dette var skuffende fra et parti vi har stått last og brast med i så mange år, sier Mikkelson.

– Dette går på prinsippene til partiet. De er brutt og knust.

annonse

I utmeldingen skriver de to at «denne avgjørelsen bryter veldig med det Senterpartiet står for, både når det gjelder å lytte til folket og å motarbeide den sterke sentraliseringen som foregår i landet». Mikkelson og Søyland viser til at det har vært stor støtte i Rogaland for en grensejustering av Forsand til Strand, med støtte fra folket i Forsand, Rogaland Sp, fylkestinget og statsforvaltaren i Rogaland.

De mener at Senterpartiet sentralt har misbrukt sitt mandat og kaller det «en skandale både for partiet og demokratiet».

– Det er ikke med lett hjerte vi gjør dette etter mange år i Sp, men vi kan ikke lenger være en del av et parti som vi ikke kjenner oss igjen i, med en ledelse som verken lytter til folket eller faglige råd, sier de til avisen.

Forrige uke kalte gruppeleder Alf Henning Heggheim regjeringen for prinsippløs og uten ryggrad. Tre av 41 medlemmer har meldt seg ut av det lokale Sp-laget, opplyser Stavanger Aftenblad.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT