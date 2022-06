annonse

I år kommer staten til å tjene 700 milliarder kroner på olje og gass. MDG vil gi bort halvparten til Ukraina og fattige land.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra MDG mener det er feil at Norge skal ha inntekter på de høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Ukraina. MDG vil heller ha et solidaritetsfond som skal gå til gjenoppbygging av Ukraina og til å motvirke matvare- og energikrisen i verden.

– MDG har foreslått at krigsprofitten, som vi nå håver inn på olje og gass, settes i et solidaritetsfond som skal støtte Ukraina humanitært, bygge opp igjen landet og støtte landene som tar den tyngste støyten av flyktninger fra Ukraina. Midler fra fondet må også gå til blant annet å avhjelpe sultkatastrofen på Afrikas horn, sier Hansson til Dagsavisen, og legger til:

– Når det fosser ekstra milliarder inn til Norge, må vi tenke lenger enn til vår egen sparegris. Dette er penger som andre betaler ut og som knekker andre menneskers og lands økonomi.

Hansson sier at MDG nylig fremmet et forslag om et slikt solidaritetsfond i Stortinget.

– Bare Venstre støttet MDGs forslag, men vi håper at den svært kritiske situasjonen i verden nå gjør at stortingsflertallet innser hvorfor et slikt fond ikke bare er nødvendig, men også den eneste rettferdige måten å sikre at Norge ikke går ned i historiebøkene som en krigsprofitør, mener han.

Med MDGs forslag vil vi gi bort over 423 milliarder kroner til Ukraina og energi- og matsikkerhet i verden, forklarer Hansson.

