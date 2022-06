annonse

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt forsikrer at Norge har et godt forhold til Israel og at vi skal fortsette med det gode forholdet. Dette sier hun i kjølvannet av at Norge nå skal følge EU domstolens avgjørelse fra november 2019 hvor det slås fast at israelske produkter fra okkuperte områder må merkes særskilt slik at forbrukerne ikke blir villedet.

Norges forhold overfor Israel kan bli skadelidende grunnet denne avgjørelsen. Et forhold har to parter og det israelske utenriksdepartementet reagerte raskt på Norges vedtak. Denne beslutningen vil ikke bidra til å fremme israelsk-palestinske bånd og vil negativt påvirke bilaterale relasjoner mellom Israel og Norge, samt Norges relevans i å fremme relasjoner mellom Israel og palestinerne, skrev utenriksdepartementet i Israel i en uttalelse som siteres av israelske Haaretz sent lørdag kveld. Utenriksdepartementet i Israel skriver videre at vedtaket vil påvirke det bilaterale forholdet mellom Israel og Norge og også forholdet til palestinerne.

Med dette vedtaket som gjelder frukt og grønnsaker vil norske grossister sannsynligvis ikke importere varer som kommer fra områder som er stemplet som okkuperte områder og at de som sender varene er okkupanter og oppholder seg der i strid med folkeretten.

Norges befolkning har gjennom to folkeavstemninger sagt nei til EU. At Norge derfor skal følge denne domstolens avgjørelse blir derfor ikke riktig og er ikke en troverdig forklaring fra vår utenriksminister. Nylig vedtak om boikott av israelske varer i LO og tidligere forslag om sær-merking av «næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel» fra SV har nok vært med og påvirke avgjørelsen. Hva slags forklaring det andre partiet i regjeringen SP om vedtaket er et åpent spørsmål som vi enda ikke har fått svar på.

Ikke bindende vedtak i Sikkerhetsrådet i FN har Norge i lang tid vist til i forhold til Israel. Denne repetisjonsknappen er igjen trykket på og «brudd på folkeretten» blir igjen gjentatt brukt i forbindelse med at jøder bor i Judea og Samaria. Sannheten er at jødene har full rett til å bo i Judea og Samaria etter internasjonalt lovfestede avgjørelser (oppgjøret etter første verdenskrig, Folkeforbundets vedtak fra 1922). Osloavtalen fra 1995 gir også jødene rett til å bo i Judea og Samaria.

I dag arbeider mange palestinere i Israel eller i israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden sammen med jøder. Hvis en tar med barna og familiene som disse palestinerne forsørger gjennom sitt arbeid er det ikke vanskelig å forstå at boikott faktisk heller rammer palestinerne enn hjelper dem ved at de blir arbeidsledige.

«Ikke kjøp av jødene» blir sammendraget av vedtaket den norske regjering har gjort.

Har du hørt dette før i historien?

