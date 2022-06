annonse

annonse

USAs høyesterett legger restriksjoner på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan implementeres for å kutte CO2-utslipp fra kraftverk.

Med seks stemmer mot tre besluttet høyesterett at “Clean Air Act” ikke gir miljømyndighetene EPA utstrakt myndighet til å regulere utslippene av klimagassutslipp fra kraftverk. Dette skriver NTB.

Beslutningen vil stikke kjepper i hjulene for innsatsen for å begrense klimaendringer. President Joe Biden legger innen årets slutt frem en plan for år regulere utslippene fra kraftsektoren.

annonse

Bidens mål er å redusere USAs utslipp med 50 prosent innen 2030 og oppnå en utslippsfri kraftsektor innen 2035. I dag står kraftverkene for rundt 30 prosent av USAs CO2-utslipp.

Et FN-panel opplyser at effektene av klimaendringene er i ferd med å bli mye verre, og at resultatet for kloden blir mer sykdom, sult, fattigdom og uro i årene fremover.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT