Det etablerte kommentariatet er åpenbart desperate for å så tvil ved og helst bortforklare at gjerningsmannen er islamsk terrorist.

Det strider mot det etablerte narrativet om den vellykkede innvandringen, multikulturalismen og det flerkulturelle fellesskapet. Og det tvinger frem de mange ubehagelige problemstillingene knyttet til en totalitær religion og politisk ideologi med lav toleranse for andre religioner, kulturer og levesett og som de mest ekstreme tar ut i vold og terror.

Typisk nok har dagens Aftenposten to større kommentarartikler som hver går over en full side og som går langt i å reise tvil ved PSTs tiltale om at dette dreier seg om ekstrem islamsistisk terror.

Andreas Slettvold skriver at «PST har tatt feil før» og antyder at det forhold at gjerningsmannen ikke vil snakke kan tyde på at han ikke var politisk-ideologisk motivert fordi terrorister utfører terrorhandlinger for å få oppmerksomhet.

Harald Stolt-Nilesen og Ole Alexander Saue peker på at PST og politiets uttalelser spriker mht. om flere var involvert og om det var politisk motivert og at det skal ha skapt «irritasjon og overraskelse i Oslo politidistrikt da PST lørdag konkluderte med at masseskytingen var et terrorangrep». De oppgir ikke noen kilde, men viser til at politiet ikke utelukker at «gjerningsmannen kan har vært psykisk syk».

Vi begynner å ane et mønster. Media og venstresidens påvirkningskvern er i full gang. Enhver sten skal snus for å så tvil om at dette dreier seg om islamsk terror til tross for at gjerningmannen åpenbart var islamist og hadde vært i PSTs søkelys siden 2015, og ropte «Allahu Akbar» mens han tilfeldig meiet ned mennesker han ikke hadde noe forhold til for fote i en masseskyting.

Vi så det samme i 2011, den gang med omvendt fortegn. Da var det viktig for det venstredreide kommentariatet å få erklært gjerningsmannen tilregnelig for at det skulle støtte opp om det etablerte narrativet om at terrortrusselen var et uttrykk for høyreekstremisme.

Det er forskjell på korrelasjon og kausalitet, men «If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck».

Det er på tide å ta et oppgjør med multikulturalistenes falske narrativ og berøringsangsten for å ta opp islams totalitære og samfunnsfiendtlige sider.

