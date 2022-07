annonse

annonse

Fagfolk hevder at storskala bruk av bioenergi ikke har noen plass i den globale, fornybare energiproduksjonen.

– Bioenergi er langt fra utslippsnøytral og svært store landområder må tas i bruk i produksjonen, og med betydelig press på biologisk mangfold. Biobrensel har lavere varmeverdi enn fossile energikilder, slik at samme energimengde produsert vil føre med seg høyere CO2-utslipp. Det er derfor et tankekors at vi fortsatt tror det er bedre å låne hydrokarboner fra jordens overflate enn fra kilder langt under bakken, skriver Anders Elverhøi, geolog og professor emeritus, Øystein Hov, meteorolog og dr.philos. og Stein B. Jensen, dr.ing. i Klassekampen.

– Bioenergi blir fremstilt som et vidundermiddel for å løse klima- og energikrisen. Det er en feilslutning, skriver de.

annonse

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

– Et ikke-problem

– Bioenergi er en dårlig løsning, men løsning på et ikke-problem, sier sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes til Resett.



annonse

Han hevder at politikerne i fravær av seriøse problemer dikter opp «merkverdige problemer» og en «eventyrfortelling» om at jorda går under hvis vi ikke løser dem. Men løsningene politikerne foreslår, blir igjen til nye, reelle problemer, mener han, for beslaglegging av landområder er et stort problem, i motsetning til utslipp av CO2 som etter Hasnes’ oppfatning ikke er det.

– Hovedproblemet er politikerne selv, som må rettferdiggjøre sin eksistens gjennom å dikte opp løsninger på ikke-problemer. Energikrisen vi har i dag er religiøs selvskading. Det er ikke for ingenting at puritanerne alltid har hatt stor appell, sier Hasnes.

Klimarealistene påstår at mennesker i svært liten grad kan påvirke klimaendringer, stikk i strid med klimaforskerne.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT