Lovutkastet bør egentlig bare legges i skuffen, sier styreleder Ole Gramstad Jensen i «Til Helhet» om regjeringens nye forslag til forbud mot konverteringsterapi (homoterapi).

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sa likestillingsminister Anette Trettebergstuen på en pressekonferanse.

Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bøter eller fengsel i inntil tre år, og strafferammen skal være seks år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

– Man griper langt inn i den private sfære, sier styreleder i det kristne nettverket Til Helhet, Ole Gramstad Jensen, til Vårt Land, og legger til:

– Dersom loven blir en realitet kommer den til å bli svært krevende å praktisere, både for påtalemyndigheten og domstolene.

Gramstad Jensen er advokat og har sett på lovutkastet til Trettebergstuen. Han hevder at det er «for uklart», og tror at det kan bli vanskelig for pastorer og sjelesørgere å vite hva som beskyttes av ytrings- og religionsfriheten, og hva som fører til fengselsstraff. Han hevder også at lovutkastet er på grensen til totalitarisme.

Til Helhet sier om seg selv at de er «en nettverks-organisasjon hvis formål er å hjelpe mennesker som etter sin frie vilje ønsker å leve et liv som samsvarer med Bibelens lære om seksualitet og samliv». De tilbyr det de kaller «undervisning og opplæring for å møte seksuelle problemer på en god måte» og «medvandring og sjelesorg for de som selv måtte ønske hjelp med slike problemer». Deres medlemmer er utelukkende kristne organisasjoner, men det er ikke bare kristne som søker hjelp.



